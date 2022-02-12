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Кризис на Украине

Власти Франции просят сограждан воздержаться от поездок на Украину

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Французские власти рекомендуют гражданам страны воздержаться от поездок на Украину. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

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"Мы рекомендуем французским гражданам избегать поездок на Украину", - цитирует агентство сотрудника французской президентской администрации.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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