Власти Франции просят сограждан воздержаться от поездок на Украину

"Мы рекомендуем французским гражданам избегать поездок на Украину", - цитирует агентство сотрудника французской президентской администрации.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.