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Беседа Путина и Байдена завершилась

О содержании и итогах беседы в Белом доме пока не сообщили
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (20:06 мск). Об этом сообщили журналистам в Белом доме.

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"Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США", - заявили в Белом доме. О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.

Согласно данным американской стороны, разговор продолжался больше часа. Он начался, как ранее заявил Белый дом, в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск). Глава администрации США проводит эти выходные в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Как сообщал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, инициатива проведения разговора исходила от Вашингтона, причем "запросу предшествовало письменное обращение американской стороны".

Президенты России и США общались до этого по телефону в конце прошлого года. 7 декабря у них состоялись переговоры в режиме видеоконференции. Первая очная встреча Путина и Байдена в качестве глав государств прошла в Женеве в июне 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБайден, Джо
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