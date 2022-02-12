МИД Бельгии и Люксембурга рекомендовали своим гражданм покинуть Украину

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Бельгии и Люксембурга рекомендуют своим гражданам воздержаться от любых поездок на Украину, а уже находящимся там - покинуть страну.

"Поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть ее", - говорится в сообщении МИД Бельгии, опубликованном на его сайте.

Министерство иностранных дел Люксембурга также распространило заявление, в котором "настоятельно рекомендует" гражданам королевства воздержаться от путешествий на Украину и покинуть страну уже находящимся там подданным.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.