В США назвали профессиональной и содержательной беседу Путина и Байдена

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Власти США считают, что состоявшийся разговор американского президента Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина был профессиональным и содержательным. Об этом заявил в субботу сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

"Разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался более часа", - сказал представитель. По его словам, "не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель".

Путин и Байден в ходе нынешней телефонной беседы условились о продолжении в предстоящие дни контактов между должностными лицами двух стран, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

"Президенты согласились с тем, что наши команды продолжат взаимодействие в предстоящие дни", - заявил он. "Россия все равно может принять решение действовать дальше [в ситуации вокруг Украины] с применением военной силы. В действительности это является явственной возможностью", - утверждал при этом американский чиновник.

Власти США считают, что пока не ясно, готова ли РФ к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины или же предпочтет применить силу, заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"Остается не ясным, заинтересована ли Россия в преследовании своих целей дипломатическим путем или посредством применения силы", - утверждал он.

Соединенные Штаты будут наращивать военную помощь Украине для укрепления ее потенциала самообороны в случае продолжения эскалации ситуации на ее границе с Россией, заявил представитель американской администрации высокого ранга. Американскому чиновнику был задан вопрос, продолжит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву, если предполагаемое вторжение РФ на Украину произойдет. "Думаю, что президент Байден и другие официальные лица четко давали понять, что, если Россия продолжит идти по пути эскалации, Соединенные Штаты продолжат увеличивать нашу помощь Украине, чтобы дать ей возможность защищать себя", - ответил представитель администрации.

Власти США считают, что их консультации с союзниками относительно возможности введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины близки к тому, чтобы достичь кульминационного момента, заявил сотрудник американской администрации высокого ранга.

"В то же время мы наращиваем усилия, направленные на сдерживание России и на то, чтобы она понесла издержки, если она все равно решит прибегнуть к военным действиям", - сказал чиновник. "В последние дни мы продолжили предоставлять помощь Украине в сфере безопасности, а наши консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнерами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьезных финансовых санкций и экспортных ограничений также движутся к кульминации", - добавил он.