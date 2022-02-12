МИД Румынии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок на Украину

БУХАРЕСТ, 12 февраля. /ТАСС/. МИД Румынии повысил уровень тревоги для Украины и настоятельно рекомендовал своим гражданам воздерживаться от поездок в эту страну. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу внешнеполитическим ведомством.

По его данным, из девяти уровней тревоги для Украины введен предпоследний - "Проявляйте особое внимание". Как уточнил МИД, "были приняты все меры по репатриации на добровольной основе членов семей дипломатического и консульского персонала, в настоящее время этот процесс завершен в посольстве Румынии в Киеве и в генеральном консульстве в Одессе". "Также внешнеполитическое ведомство приняло решение об эвакуации неосновного дипломатического и консульского персонала из дипломатической миссии и части консульских учреждений на Украине".

Консульства Румынии расположены в Черновцах, Одессе и Солотвино.

МИД рекомендовал румынским гражданам избегать любых поездок на Украину, "на полуостров Крым и в восточные регионы Украины (Донецкую и Луганскую области), а также в пограничную зону Украины с РФ и Белоруссией, напомнив, что ситуация в области безопасности остается напряженной и неустойчивой".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.