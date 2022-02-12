Администрация США не уточняет, затронули ли Путин и Байден в беседе инцидент с подлодкой

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не уточняет, затрагивали ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден тему инцидента с американской подводной лодкой у Курильской гряды.

"Что касается данного "тесного контакта", то я действительно вынужден направить вас к Пентагону. У меня нет никакой информации об этом, которой я бы мог поделиться в ходе нынешнего брифинга", - заявил в субботу представитель американской администрации высокого ранга. Он выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном телефонному разговору Путина и Байдена.

Как ранее сообщило Министерство обороны России, 12 февраля в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!" Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано.

В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ "Маршал Шапошников" были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.

Комментируя по просьбе ТАСС произошедшее, официальный представитель Пентагона утверждал, что американское военное ведомство в настоящий момент не может подтвердить детали сообщений, касающихся инцидента.