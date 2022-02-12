Канада приостановила работу посольства на Украине

ОТТАВА, 12 февраля. /ТАСС/. Канада приостановила работу своего посольства на Украине на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении главы МИД Мелани Жоли.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, [власти Канады организуют] временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве", - сообщила глава МИД. По словам Жоли, работа посольства будет возобновлена "как только позволит обстановка с безопасностью на Украине".

Согласно заявлению главы МИД, консульские услуги канадским гражданам на Украине будет оказывать временное диппредставительство во Львове. "Однако наши возможности предоставлять дипломатическую поддержку могут быть резко ограничены", - указывается в заявлении.

В пятницу Жоли призвала канадских граждан немедленно покинуть территорию Украины. Ранее Оттава вывезла из Киева второстепенных сотрудников и все семьи дипломатов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.