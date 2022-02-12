Арабские страны Персидского залива призвали своих подданных отложить поездки на Украину

КАИР, 12 февраля. /ТАСС/. Власти большинства арабских стран Персидского залива, исходя из соображений безопасности, призвали своих подданных воздержаться от поездок на Украину, а некоторые из них попросили находящихся на украинской территории соотечественников покинуть эту страну. Соответствующие заявления распространили в субботу внешнеполитические ведомства государств или их посольства в Киеве.

"Посольство Саудовской Аравии на Украине призывает всех подданных отложить поездки в эту страну в настоящий момент, а также просит находящихся на украинской территории подданных срочно связаться с посольством <...> для облегчения процедуры незамедлительного выезда", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter на странице дипмиссии королевства в Киеве. С аналогичным призывом обратилось к своим соотечественникам и посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на Украине.

МИД Катара также попросил подданных эмирата "перенести поездки на Украину, если в этом нет необходимости", призвав находящихся на украинской территории соотечественников поддерживать контакты с катарским посольством в Киеве.

Внешнеполитическое ведомство Бахрейна, помимо просьбы воздержаться от поездок на Украину, призвало находящихся в этой стране бахрейнцев "покинуть ее в целях собственной безопасности, учитывая последние события и нестабильную обстановку".

МИД Кувейта также призвал подданных эмирата покинуть территорию Украины и пока воздерживаться от поездок в эту страну.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.