Кулеба и Чавушоглу обсудили военно-техническое сотрудничество Украины и Турции

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре обсудили ситуацию с безопасностью на Украине, в частности, в акваториях Черного и Азовского морей, а также военно-техническое двустороннее сотрудничество. Об этом глава МИД Украины написал в субботу в своем Telegram-канале.

"Содержательный разговор с турецким коллегой и другом Мевлютом Чавушоглу по поводу созданного РФ кризиса безопасности и угроз в Азовском и Черном морях, дипломатических путей снижения напряжения. Приветствую активные усилия Анкары. Обсудили развитие военно-технического сотрудничества Украины и Турции", - написал Кулеба в Twitter.

Морские претензии Киева

В четверг украинский МИД выразил протест в связи с проведением Россией учений в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. МИД утверждает, что "существенное и необоснованное усложнение международного судоходства, прежде всего торгового", может повлечь "сложные экономические и социальные последствия" для портов Украины. В свою очередь в ВМС Украины заявили, что учения "являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне". В пятницу Госпогранслужба Украины сообщила, что Москва уведомила Киев о снятии ограничений в Черном и Азовском морях в связи с учениями.