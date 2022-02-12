В Йемене похитили шесть сотрудников ООН

КАИР, 12 февраля. /ТАСС/. Шесть сотрудников одной из гуманитарных структур ООН, в том числе один иностранец, были похищены в субботу в Йемене. Как сообщил информационный портал Yemen News, они были схвачены в провинции Абьян на юге страны группой вооруженных людей, когда возвращались в Аден. Вместе с ними в неизвестном направлении увезли и сопровождавших их бойцов военной полиции.

Как сообщили представители одного из племен в провинции Абьян, экстремисты пытаются договориться об обмене заложников на их подельников, которые ранее были арестованы силами Южного Переходного совета (ЮПС). В ЮПС уже обвинили в причастности к этому происшествию международную ассоциацию "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), которая поддерживает действующих в регионе боевиков, включая террористов группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Представители ООН находились в провинции с рабочей поездкой для изучения гуманитарной ситуации в Абьяне.