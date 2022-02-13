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В Пентагоне заявили, что американская подлодка не находилась в территориальных водах РФ

© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Министерство обороны США в связи с инцидентом с американской атомной подводной лодкой у Курильской гряды изложило собственную версию, согласно которой субмарина не пересекала морские границы РФ и перемещалась лишь в международных водах.

"Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми", - сообщил в субботу ТАСС официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс. "Я не стану комментировать конкретное местоположение наших подводных лодок, но мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах", - добавил он.

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