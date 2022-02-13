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Власти Чили объявят режим ЧП на севере страны из-за миграционного кризиса

Режим будет касаться четырех провинций

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство Чили введет чрезвычайное положение в ряде регионов на севере страны из-за миграционного кризиса и роста преступности. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел и общественной безопасности республики Родриго Дельгадо.

"Будет объявлен режим чрезвычайного положения в четырех провинциях в приграничной зоне - Арике, Паринакоте, Тамаругале и Эль-Лое", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала 24 Oras.

По словам Дельгадо, эта мера позволит привлечь военных к обеспечению порядка в регионах.

Он объявил о введении режима ЧП после встречи с профсоюзом водителей грузовиков, которые устроили забастовки и акции протеста в нескольких городах после убийства коллеги в провинции Антофагаста. По подозрению в преступлении были задержаны три нелегальных мигранта из Венесуэлы. В ходе своих выступлений водители автобусов перекрывали трассы, что привело к приостановке работы аэропорта в городе Икике.

В 2021 году резко увеличилось число мигрантов из Венесуэлы, которые незаконно въехали в Чили с территории Боливии и Перу. После пересечения границы они зачастую останавливаются в крупных городах на севере страны. Жители жалуются на рост преступности и выходят на акции протеста, которые несколько раз заканчивались поджогом имущества мигрантов, живущих в палатках на улице.

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