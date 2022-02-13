{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Австралия приостановила работу посольства на Украине

Внешнеполитическое ведомство вновь рекомендовало австралийским гражданам незамедлительно покинуть территорию Украины

ТАСС, 13 февраля. Министерство иностранных дел Австралии распорядилось приостановить работу посольства в Киеве. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте внешнеполитического ведомства.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно остановило работу нашего посольства в Киеве", - информировал МИД. Он решил организовать временное представительство Австралии во Львове.

Внешнеполитическое ведомство вновь рекомендовало австралийским гражданам незамедлительно покинуть территорию Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
АвстралияУкраинаКризис на Украине
Кризис на Украине
МИД Италии рекомендует гражданам покинуть Украину из предосторожности
Власти страны также решили вернуть весь неосновной персонал посольства в Киеве
Читать полностью