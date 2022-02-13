Австралия приостановила работу посольства на Украине

ТАСС, 13 февраля. Министерство иностранных дел Австралии распорядилось приостановить работу посольства в Киеве. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте внешнеполитического ведомства.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью, вызванное сосредоточением российских войск на границе с Украиной, правительство распорядилось об отъезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно остановило работу нашего посольства в Киеве", - информировал МИД. Он решил организовать временное представительство Австралии во Львове.

Внешнеполитическое ведомство вновь рекомендовало австралийским гражданам незамедлительно покинуть территорию Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.