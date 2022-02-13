МИД Италии рекомендует гражданам покинуть Украину из предосторожности

РИМ, 13 февраля. /ТАСС/. Рекомендация гражданам Италии покинуть Украину и отложить поездки в эту страну носит превентивный и предупредительный характер. Об этом сообщил в своем Facebook в субботу министр иностранных дел республики Луиджи Ди Майо.

"Я председательствовал на заседании кризисного центра МИД, посвященном ситуации на Украине. Мы из предосторожности решили рекомендовать всем итальянским гражданам, находящимся на Украине, вернуться на родину на коммерческом транспорте и отложить поездки в эту страну. Мы также решили вернуть весь неосновной персонал нашего посольства в Киеве, которое работает в штатном режиме", - написал министр. По его словам, Италия выступает за дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины, добиваясь от Москвы путем диалога "конкретных сигналов разрядки".

Большинство пользователей соцсети, прокомментировавших сообщение главы МИД Италии, высказывают мнение, что "Россия права, когда возражает против вступления Украины в НАТО". "Необходимо больше уважать Россию. США и Европа слишком опасно прессингуют, используя Украину", - говорится в одном из комментариев. "Почему вы не объясните, откуда эта напряженность? Разве это не в интересах только США?" - задает риторический вопрос автор другого комментария. "Достаточно подписать соглашение о том, чтобы не проводить учения и не создавать базы НАТО на Украине, и все разрешится", - считает еще один пользователь. "Сигналы разрядки должны быть и со стороны США. Призыв к соотечественникам покинуть Украину не содействует дипломатическому решению", - полагает другой пользователь. "Было бы достаточно, чтобы европейские страны не допустили расширения НАТО. Россия - дружественная Италии страна, мы не можем следовать англосаксонскому сумасшествию", - говорится еще в одном комментарии. Есть и более критические записи, авторы которых осуждают действия западных политиков.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.