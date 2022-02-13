CNN: власти США обсудили возможные атаки хакеров против Украины

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Представители Белого дома, американской разведки, Министерства внутренней безопасности (МВБ) США и других ведомств обсудили подготовку к отражению кибератак, которые могут быть осуществлены в Соединенных Штатах и на Украине. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, встреча на межведомственном уровне состоялась в пятницу в формате видеоконференции. На ней обсуждался вопрос, какие меры американское руководство в сотрудничестве с частными компаниями может принять в различных областях экономики на случай "потенциально возможных атак со стороны киберпреступников или связанных с государством" хакеров.

В том числе обсуждалось "возможное увеличение числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании", которые якобы могут предпринять "русскоязычные хакеры". Кроме того, был затронут вопрос оказания поддержки в сфере кибербезопасности Украине, где, по данным источников, наблюдается "конкретная, достоверная угроза" атак на объекты инфраструктуры. В США такой угрозы на данный момент нет, уточнил источник CNN, подчеркнув, что администрация прорабатывает шаги на случай, если ситуация изменится к худшему.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 14 января, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно приложение госуслуг "Дия". В СБУ утверждали, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с утверждением о причастности России к этой кибератаке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.