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Блинкен заявил, что украинский вопрос можно решить путем дипломатии

Реакция Запада на потенциальную агрессию России против Украины была бы быстрой и единой, подчеркнул госсекретарь США
Госсекретарь США Энтони Блинкен Brendan Smialowski/Pool via AP
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Госсекретарь США Энтони Блинкен
© Brendan Smialowski/Pool via AP

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Дипломатический путь для урегулирования ситуации вокруг Украины открыт, Соединенные Штаты призывают Россию двигаться к разрядке напряженности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в субботу на пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи).

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"Дипломатический путь разрешения этого кризиса <...> остается открытым. Способ, с помощью которого Москва может показать, что она хочет идти по этому пути, прост: ей следует заниматься деэскалацией, а не эскалацией", - утверждал он. Выступление госсекретаря транслируется на сайте Госдепартамента.

О провокациях

Блинкен отметил, что Россия якобы может пойти на некую провокацию, которую использует для оправдания "военных действий" в отношении Украины. 

"Никого не должно удивить, если Россия организует провокацию или инцидент, что потом использует для оправдания изначально запланированных военных действий", - сказал он.

О реакции на вторжение

Реакция западных стран в случае гипотетического вторжения России на Украину будет "быстрой, единой и жесткой", предупредил Блинкен министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ходе телефонного разговора.

"Я подчеркнул, что если Москва предпочтет путь агрессии и предпримет дальнейшее вторжение на Украину, то ответ США и наших союзников будет быстрым. Он будет единым. Он будет жестким", - сказал руководитель Госдепартамента.

США открыты для диалога с КНДР без предварительных условий и не вынашивают в отношении нее враждебных намерений, заявил Блинкен.

Ключевые сотрудники посольства США останутся на Украине, несмотря на эвакуацию персонала дипмиссии, отметил Блинкен.

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Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаСШАРоссияБлинкен, Энтони
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