Токаев в мечети Хазрет Султан почтил память погибших в ходе массовых беспорядков

НУР-СУЛТАН, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в мечети Хазрет Султан в Нур-Султане принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в ходе массовых беспорядков в январе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба президента Казахстана.

В своем выступлении после прочтения поминальной молитвы Токаев отметил, что в нынешнем году на долю казахстанского народа выпали тяжелые испытания. "Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну", - заявил президент Казахстана.