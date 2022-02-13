Депутат Рады сообщил о вероятной приостановке авиасообщения над Украиной 14 февраля

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что, скорее всего, с 17:00 мск понедельника авиационное сообщение над Украиной будет приостановлено.

"Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву (17:00 мск - прим. ТАСС) воздушное движение в Украине будет приостановлено", - написал Гончаренко, представляющий в Раде партию "Европейская солидарность", в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с понедельника дня с 14:00 по Лондону (16:00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины", - добавил Гончаренко. По его данным, собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное место Украины.

Голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины. Украинская авиакомпания SkyUP сообщила в воскресенье, что ее самолет, следовавший из Фуншала (Португалия), в субботу был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, сообщила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины.