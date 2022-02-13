Американский дипломат: Байден предложил Путину выбрать между диалогом и конфронтацией

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в состоявшемся в субботу телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предложил собеседнику сделать выбор между продолжением содержательного диалога с Западом и конфронтацией, которая обернется санкциями против РФ и усилением НАТО в Европе. Об этом заявил в воскресенье утром в интервью вещательной корпорации BBC советник Госдепартамента США Дерек Шолле.

"Президент Байден очень ясно дал понять президенту Путину, что тому необходимо сделать выбор. Есть два очевидных варианта. Путь дипломатии и диалога, по которому, как Байден повторил в разговоре с Путиным, США готовы идти. Президент Байден четко обозначил, что он сам, госсекретарь [США Энтони ] Блинкен и другие члены администрации готовы обсуждать с Россией те темы, которые вызывают ее беспокойство, при этом не отступая от нашей незыблемой позиции, состоящей в том, что двери НАТО останутся открыты, а мы не будем пытаться деконструировать то, что было достигнуто за четверть века работы по укреплению европейской безопасности, как этого, похоже, хотел бы Путин, - сказал Шолле. - В то же время Байден заявил президенту Путину, что, если тот выберет путь эскалации и конфронтации, это будет иметь быстрые и серьезные последствия. Экономические санкции, от которых пострадает Россия [в случае вторжения на Украину] будут очень существенными".

Шолле подчеркнул, что конфликт на Украине также приведет к значительному укреплению восточных рубежей НАТО "от стран Балтии и Польши до Румынии и Болгарии". Он также выступил с утверждением, что якобы планируемое вторжение РФ на Украину станет "стратегическим промахом" Москвы и приведет к ее международной изоляции. Американский дипломат указал, что в США не знают, принято ли в Кремле решение напасть на Украину, однако считают, что "вторжение может произойти в любой момент".

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил по итогам субботней беседы глав государств, что Байден "ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером". По его словам, Путин "подробно изложил подходы российской стороны, пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.