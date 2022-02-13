Источник в кабмине ФРГ: страна ждет от РФ "конкретных шагов" по деэскалации вокруг Украины

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Германия ждет от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, считает важным диалог с Москвой. Об этом заявил в воскресенье журналистам источник в кабмине ФРГ в преддверии визита канцлера Олафа Шольца в Москву 15 февраля.

"С нашей точки зрения важно, чтобы были конкретные шаги по деэскалации", - сказал он. По его словам, в Берлине уже положительно расценивают сам факт, что переговоры с Москвой ведутся на разных уровнях. "Значимость этого не нужно преуменьшать", - добавил источник.

"Данный прямой диалог [с президентом России Владимиром Путиным] будет важен", - указал источник.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.