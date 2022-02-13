В офисе Зеленского заявили, что не видят смысла закрывать воздушное пространство Украины

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подляк в воскресенье заявил, что Киев не видит смысла в закрытии воздушного пространства страны.

"Самое важное то, что Украина не видит смысла в закрытии [ее] воздушного пространства. Это нонсенс. И, по моему мнению, в каком-то смысле это напоминает частичную блокаду", - цитирует Reuters Подляка.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что, скорее всего, с понедельника авиасообщение над Украиной будет приостановлено. Он добавил, что собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.

В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины.

Кроме того, голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.