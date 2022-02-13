Президента ФРГ Штайнмайера переизбрали на второй срок

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Федеральное собрание Германии переизбрало президента республики Франка-Вальтера Штайнмайера на второй срок. Трансляцию заседания ведут в воскресенье немецкие телеканалы.

Делегатами собрания - специального конституционного органа, который собирается для избрания президента, - являются 1 472 человека, Штайнмайер набрал 1 045 голосов. Изначально его кандидатуру поддержали почти все крупные партии.

"Альтернатива для Германии" выдвинула на пост главы государства Макса Отте, Левая партия - Герхарда Траберта, Свободные избиратели - Штефани Гебауер. Как с самого начала отмечали местные наблюдатели, шансов на победу у них не было.

Полномочия президента

Президент является высшим государственным лицом в ФРГ, но выполняет преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером. Президент представляет государство на международной арене, заключает от имени Германии договоры с другими странами, обладает правом помилования.

Он участвует в формировании правительства, предлагая Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера (после консультаций с руководством партийных фракций он выдвигает кандидатуру от крупнейшей фракции), по предложению канцлера назначает и освобождает от обязанностей министров. В исключительных случаях имеет право досрочно распустить парламент и назначить новые выборы.

Глава государства в ФРГ подписывает законы после того, как их принимает Бундестаг и одобряет Бундесрат (палата представителей федеральных земель). Глава государства контролирует соответствие закона конституции и может отказаться его подписать, отправив на доработку.