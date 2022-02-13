Вучич возглавил список Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич возглавил список Сербской прогрессивной партии (СПП) на предстоящих 3 апреля парламентских выборах. Об этом сообщила в воскресенье по итогам заседания СПП премьер-министр страны Ана Брнабич.

"Сербская прогрессивная партия выходит на выборы списком "Александар Вучич: вместе можем все". Александар Вучич лидер всех наших списков, это сообщение, за которым мы все стоим", - заявила премьер.

По ее словам, первой в республиканском списке СПП идет сербский врач-онколог Даница Груичич, в белградском списке - известный сербский спортсмен и политик Александар Шапич.

Очередные президентские, а также внеочередные парламентские выборы и внеочередные выборы в горсовет Белграда пройдут в один день - 3 апреля 2022 года.