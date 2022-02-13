Украина сообщила о запрете полетов над частью Черного и Азовского морей из-за учений РФ

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украинский регулятор в сфере гражданской авиации "Украэрорух" сообщил, что украинские авиакомпании не будут осуществлять полеты над частью акватории Черного и Азовского морей с 14 по 19 февраля, связав это с предупреждением России, которая проводит в этом районе учения.

"На прошлой неделе РФ опубликовала сообщение для пилотов (NOTAM), в котором объявила временно опасной зоной часть воздушного пространства над Черным морем - с 14.02 по 19.02.2022", - говорится в сообщении на его странице в Facebook.

В связи с этим Украина распространила аэронавигационную информацию об активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве в районе Черного и Азовского морей на указанный срок. "Поэтому уже с завтрашнего дня авиакомпаниям рекомендовано не выполнять полеты в течение определенного промежутка времени над этой зоной и заранее планировать оптимальные маршруты с учетом текущей ситуации", - сообщил "Украэрорух".

"Украэрорух" отмечает, что эта рекомендация не блокирует в целом полеты в зоне Черного и Азовского моря. "Воздушное пространство над территорией Украины является открытым и доступным для планирования полетов", - заверяет "Украэрорух". "Безопасность полетов обеспечивается на должном уровне в соответствии с международными нормами и стандартами", - сообщает регулятор.

Ранее Россия "прибрежными предупреждениями" объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для судоходства на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу. МИД Украины выразил в связи с этим протест. Администрация морских портов Украины сообщила в пятницу, что движение судов в морские порты Украины в Азовском море открыто. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в пятницу заявил, что Украина имеет свободный доступ ко всем своим портам в Черном и Азовском морях. Он пояснил, что ранее у украинский властей были опасения относительно прохода в акваториях больших судов с углем, но они уже сняты.