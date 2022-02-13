США доставили на Украину очередную партию помощи военного назначения

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Очередная партия боеприпасов доставлена в воскресенье из США на Украину. Об этом сообщило американское посольство в Киеве.

"Сегодня утром в Киев прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания, чтобы усилить оборону Украины. Эта часть помощи на 200 млн - боеприпасы и заряды для гранатометов", - говорится в сообщении посольства в Twitter, там же опубликованы фотографии самолетов и груза.

Ранее на Украину уже прибыли 15 самолетов с грузом военного назначения, который в посольстве США так же назвали помощью для украинской армии. Всего Вашингтон анонсировал поставку Киеву материально-технической военной помощи 45-ю рейсами.

На прошедшей неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, что страны-партнеры уже оказали Киеву военную помощь общей стоимостью 1,5 млрд долларов.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва не собирается нападать на кого бы то ни было, а так называемая "российская угроза" является выдумкой. По его словам, подобные обвинения преследуют цель получения определенных преференций, что очевидно для всех.