В МИД КНДР назвали "дикими слухами" заявления США о "вторжении" РФ на Украину

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Действия США и НАТО в Восточной Европе представляют угрозу для безопасности России, Вашингтон оправдывает направление своих военных в этот регион слухами о возможном вторжении РФ на территорию Украины. Об этом говорится в заявлении, размещенном в воскресенье на сайте Министерства иностранных дел КНДР.

"Военная угроза Москве со стороны США постепенно увеличивается из-за размещения систем противоракетной обороны в Восточной Европе, укрепления военного присутствия НАТО в пограничных с Россией регионах, продолжающегося расширения НАТО на восток, запущенного после распада СССР", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"США в последнее время упорно распространяют слухи о "вторжении России на Украину" и направляют тысячи солдат в Восточную Европу. Истинная цель таких шагов - повысить градус напряженности вокруг Украины и найти оправдание наращиванию вооруженных сил вокруг России", - говорится в русскоязычном варианте заявления. При этом в его текстах на корейском и английском эти слухи охарактеризованы как "поразительные" и "дикие" соответственно.

В МИД отметили, что "НАТО - продукт холодной войны, видимо, организацией движет агрессия и желание доминировать, смысл продолжающегося существования НАТО - военное сдерживание и подавление России". Министерство указало, что попытки надавить на Москву вызовут лишь более решительную реакцию, поскольку Россия готова "бороться за свои интересы безопасности".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.