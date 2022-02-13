Пентагон заявил, что американские солдаты не будут воевать на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Американские военнослужащие не будут воевать на Украине в случае "вторжения" России в эту страну. С таким заявлением выступил в воскресенье в эфире телеканала MSNBC пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что американские военнослужащие не будут воевать на Украине", - подчеркнул он. По словам Кирби, применение войск США даже для эвакуации из страны американских граждан "повысило бы риск просчета и увеличило вероятность столкновения российских и американских вооруженных сил", что, по мнению пресс-секретаря Пентагона, вывело бы ситуацию "на новый уровень".

Он отметил, что конфликт вокруг Украины еще может быть предотвращен, но времени все меньше.

"Мы признаем, что времени остается все меньше, и это дает нам повод для беспокойства. Однако мы уже говорили и до сих пор верим, что время и пространство для дипломатического пути [разрешения ситуации] все еще остается. Мы все еще полагаем, что есть путь к деэскалации напряженности, найти мирный путь выхода, чтобы предотвратить войну на Украине", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.