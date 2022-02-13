Акция против нагнетания военной истерии прошла у посольства Украины в Кишиневе

КИШИНЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Акция протеста против нагнетания военной истерии и втягивания нейтральной Молдавии в конфронтацию в регионе прошла в воскресенье у посольства Украины в Кишиневе, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Митингующие в красных куртках и масках принесли лозунги "Нет военной истерии! Нет пропаганде войны!", "Мы нейтральная страна, не втягивайте нас в войну!", "Война - зло! Война - смерть! Нет войне!", "Нам всем нужен мир!"

"Мы не знаем, о чем договариваются власти Молдавии и Украины. Мы не знаем, о чем просит Зеленский президента Майю Санду. Но мы знаем, что сегодня на Украине больше нет телеканалов, которые говорят о мире и дружбе между народами. Мы знаем, что в сегодняшней Украине гонениям подвергаются политики-миротворцы. Любое миролюбивое мнение воспринимается как предательство. Дурной пример заразителен", - заявил один из выступающих. В ответ участники протеста скандировали антивоенные лозунги, среди которых самым популярным стал: "Не учите плохому Санду!"

Протестующие выразили возмущение тем, что представители некоторых иностранных посольств в Кишиневе провоцируют панику, заявляя о войне на Украине и наплыве беженцев в Молдавию. Они призвали украинский народ не поддаваться на провокации.

"Украинцы, братья! Мы ждем вас в гости. Не становитесь жертвой милитаристов, даже если вы сами их избрали. Не становитесь жертвой кукловодов, которые дергают их за ниточки. Они готовы вести свои геополитические войны до последнего украинца, молдаванина, русского. Не поддавайтесь на манипуляции и провокации! Народ всегда мудрее политиков. Народ может остановить любую войну!" - заявили выступавшие. Это уже вторая антивоенная акция, проведенная у стен украинского посольства в Кишиневе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.