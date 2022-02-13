ВС Ирана задержали два судна в Персидском заливе за контрабанду топлива

ТЕГЕРАН, 13 февраля. /ТАСС/. Иранские вооруженные силы задержали два судна в Персидском заливе, которые занимались контрабандой топлива. Об этом со ссылкой на заявление иранских ВМС сообщает в воскресенье агентство ILNA.

Отмечается, что иранские силы безопасности изъяли в ходе операции 15 тыс. литров контрабандного топлива. Предполагается, что контрабандисты рассчитывали вывести груз из Ирана на территорию одного из государств Персидского залива.

Власти Ирана не в первый раз задерживают суда контрабандистов в Персидском заливе. Так, 20 ноября 2020 года иранские пограничники задержали судно под флагом Панамы, на борту которого находилось не менее 300 тыс. литров контрабандного топлива.