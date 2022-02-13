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Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс выступила против вступления Украины в НАТО

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Валери Пекресс заявила, что время для вступления Украины в НАТО не пришло.

"С Украиной мы должны быть откровенными и сказать ей, что прием страны в НАТО не стоит на повестке дня", - сказала в воскресенье Пекресс на своем предвыборном митинге в Париже.

Встреча Пекресс с ее сторонниками в концертном дворце "Зенит" стала ее первым большим митингом в ходе предвыборной кампании. Выборы президента Франции пройдут в апреле.

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