Гражданам Хорватии рекомендовали покинуть Украину из-за роста напряженности

ЗАГРЕБ, 13 февраля. /ТАСС/. МИД Хорватии в воскресенье рекомендовал гражданам страны покинуть территорию Украины в связи с ростом напряженности вокруг этой страны.

"Гражданам Хорватии предложено связываться с посольством [страны в Киеве], а также было рекомендовано временно покинуть Украину", - заявил журналистам министр иностранных и европейских дел республики Гордан Радман.

По словам министра, в настоящее время на Украине находятся 114 граждан Хорватии. "В Киеве 50 [человек], на западе [страны] - 25, на востоке - 25 хорватских граждан. Также в миссии ОБСЕ 14 наших граждан, таким образом, 114 [граждан Хорватии на Украине] - это точное число, которые мы имеем", - отметил Радман.

Глава хорватского МИД также подчеркнул, что необходимости в закрытии посольства страны в Киеве пока нет, несмотря на то что, по его словам, ситуация вокруг Украины остается непредсказуемой.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.