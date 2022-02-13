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Кризис на Украине
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СМИ: разговор Зеленского и Байдена начался около 19:00 мск

Это третий разговор президентов Украины и США с начала года

ТАСС, 13 февраля. Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена начался около 18:00 по киевскому времени (19:00 мск). Об этом в воскресенье сообщила газета "Сегодня".

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что переговоры Байдена и Зеленского состоятся в ближайшие часы. По его словам, лидеры двух стран в разговоре были намерены обсудить "ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации".

Это третий разговор Зеленского и Байдена с начала года - президенты проводили телефонные беседы в начале и в конце января.

Теги
УкраинаСШАКризис на УкраинеБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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