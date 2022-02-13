Киевский аэропорт Борисполь работает в привычном режиме

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Борисполь, расположенный в 40 км от центра Киева, функционирует в привычном режиме. В этом убедился корреспондент ТАСС, побывав в воскресенье в главном аэропорту Украины.

Какой-либо паники, которую постоянно нагнетают в связи с якобы готовящимся вторжением России, здесь совсем не чувствуется. В аэропорту об этом никто и речи не ведет. Большинство пассажиров летят на отдых, другие - возвращаются из теплых стран, многие из них с детьми. Лица у прибывающих довольные, нет следов тревоги. Группа украинских спортсменов перед вылетом начала фотографироваться с флагом Украины. "Репетиция. Потом еще с медалями сфотографируемся", - говорят они, смеясь.

Каких-либо задержек самолетов нет. Все рейсы выполняются. В справочной корреспонденту ТАСС подтвердили, что официальных данных о закрытии воздушного пространства нет. "Это все лживые новости, кому-то выгодно это нагнетать. У нас все спокойно и по графику", - сказала девушка.

Исполняющий обязанности главы Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Андрей Ярмак в эфире парламентского телеканала "Рада" в воскресенье заявил, что предпосылок для закрытия воздушного пространства над Украиной нет и украинское небо безопасно для полетов.

"На сегодняшний день нет никаких оснований по прекращению авиадвижения, мы полностью контролируем безопасность в воздушном пространстве Украины. В соответствии с этим все авиакомпании имеют возможность планировать и выполнять свои рейсы, финальное решение принимает, конечно же, авиакомпания", - сказал Ярмак.

Закрытие воздушного пространства

В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины. Кроме того, голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины.

При этом глава Госавиаслужбы страны Александр Бильчук в воскресенье заявил, что украинское воздушное пространство остается открытым. По его словам, в случае изменения ситуации Киев официально уведомит международное сообщество. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также уже заявил, что власти не видят смысла в закрытии воздушного пространства страны. Первый заместитель председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук в эфире канала "Рада" также подтвердил, что ситуация в украинском небе абсолютно управляемая, рейсы выполняются без ограничений. По его словам, Украина не планирует закрывать воздушное пространство и никакого повода для ограничений или закрытия неба над Украиной нет.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.