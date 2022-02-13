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Кризис на Украине

Киев запросил встречу с РФ и странами - участницами Венского документа в течение 48 часов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба EPA-EFE/GLEB GARANICH/POOL
Описание
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
© EPA-EFE/GLEB GARANICH/POOL

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украина запросила встречу с РФ и странами - участницами Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации для пояснения ситуации с перемещением войск вдоль украинской границы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - написал он в Twitter.

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