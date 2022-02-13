Киев запросил встречу с РФ и странами - участницами Венского документа в течение 48 часов

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Украина запросила встречу с РФ и странами - участницами Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации для пояснения ситуации с перемещением войск вдоль украинской границы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия не ответила на наш запрос в рамках Венского документа. Следовательно, делаем следующий шаг. Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - написал он в Twitter.