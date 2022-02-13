Спецсоветник ООН призвала к проведению выборов в Ливии в кратчайшие сроки

КАИР, 13 февраля. /ТАСС/. Ливийцы должны в кратчайшие сроки провести свободные и справедливые выборы, а также сохранить стабильность в Триполи и по всей стране. Об этом заявила в воскресенье специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс.

Ранее днем она провела встречи в ливийской столице с главой Правительства национального единства (ПНЕ) Абдель Хамидом Дбейбой и назначенным на этой неделе парламентариями премьером Фатхи Башагой. По словам Уильямс, с первым она обсудила голосование в Палате представителей (избранный парламент) по утверждению поправок в конституцию и избранию нового главы кабмина.

"Мы рассмотрели текущий процесс, и я подтвердила важность того, чтобы все влиятельные стороны и госинституты работали в политических рамках, прежде всего сохраняя спокойствие на местах ради единства и стабильности Ливии", - написала спецпредставитель на странице Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) в Twitter.

"Я также встретилась с назначенным премьером Фатхи Башагой, подчеркнув необходимость двигаться вперед прозрачно и на основе консенсуса, поддерживать стабильность в Триполи и по всей стране, уделяя основное внимание проведению свободных, справедливых и инклюзивных национальных выборов в кратчайшие сроки", - отметила она.

Палата представителей 10 февраля избрала Башагу новым премьером большинством голосов. Экс-глава МВД в Правительстве национального согласия Фаиза Сарраджа (ныне распущено), который ранее баллотировался на так и не состоявших пока президентских выборах, стал единственным кандидатом на пост главы правительства. Еще двое претендентов, в том числе бывший вице-премьер Ахмед Майтыг, отказались от претензий на премьерское кресло.

Утверждение премьером Башаги, которого уже поддержала и Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, грозит спровоцировать новый виток внутреннего конфликта в стране и вновь привести к двоевластию. Ранее об этом неоднократно предупреждал сам действующий премьер Дбейба, который не раз заявлял, что не собирается складывать полномочия и передаст бразды правления своему преемнику только после проведения всеобщих выборов, дата которых еще не определена. Глава ПНЕ на встрече с Уильямс, как сообщила его пресс-служба, указал на "необходимость завершения утвержденной в Женеве дорожной карты", напомнив об "ответственности всех сторон за создание надлежащих условий для организации выборов и референдума по конституции в течение текущего года".