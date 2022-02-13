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Зеленский рассказал, как прошел телефонный разговор с Байденом

Президент Украины отметил, что "говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии"

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел часовой разговор с американским лидером Джо Байденом, в ходе которого обсудил с ним ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении РФ.

"Имели часовой телефонный разговор с Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности впоследствии", - написал он в воскресенье в Twitter.

Разговор между Зеленским и Байденом в воскресенье был третьим с начала года - президенты проводили телефонные беседы в начале и в конце января.

Теги
УкраинаСШАБайден, ДжоЗеленский, Владимир Александрович
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