Зеленский заверил Байдена, что крупные города Украины в безопасности

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в состоявшемся в воскресенье телефонном разговоре заверил американского лидера Джо Байдена, что украинская столица и крупные города страны находятся в безопасности.

"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства - Харьков и Львов, Днепр и Одесса - в безопасности и под надежной защитой", - сказал глава государства, слова которого приводит офис президента Украины.

Зеленский отметил, что украинская сторона "понимает все текущие риски, готова к любому развитию ситуации".

Зеленский рассчитывает, что поддержка США поможет предотвратить распространение панических настроений.

Глава Украины отметил шаги США и других партнеров, которые продолжают оказывать Киеву "действенную поддержку". "Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она среди прочего поможет предотвратить распространение панических настроений", - говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Байдена в Киев и заявил, что его приезд в ближайшие дни будет способствовать деэскалации. Зеленский и Байден уделили особое внимание шагам для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов.

"Было уделено внимание шагам, предпринимаемым для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов. Владимир Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов по консолидации международной поддержки Украины", - сообщил офис Зеленского.

Байден и Зеленский подтвердили единство позиций по продолжению политико-дипломатических усилий для разблокирования мирного процесса.

"Собеседники подтвердили единство позиций по поводу важности продолжения политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности", - сообщил офис украинского президента.