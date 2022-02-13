{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

CNN: постпред США при ООН отменила поездку в Либерию из-за ситуации с Украиной

В заявлении пресс-службы Белого дома подтверждается информация, что Томас-Гринфилд не входит в состав американской делегации, которая посетит Либерию 14 февраля

ООН, 13 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отменила поездку в Либерию, чтобы сфокусироваться на ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отменила планы возглавить [американскую] делегацию [во время визита] в Либерию на этой неделе для того, чтобы сосредоточиться на ситуации на Украине", - цитирует CNN слова источника, знакомого с планами американского постпреда.

Источники ТАСС во всемирной организации подтверждают эту информацию. В постпредстве США при ООН на запрос ТАСС прокомментировать отмену визита не ответили.

В заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома, подтверждается информация о том, что Томас-Гринфилд не входит в состав американской делегации, которая посетит Либерию 14 февраля. Вместо нее делегацию возглавит советник президента США, старший директор по делам Африки Совета национальной безопасности Белого дома Дана Бэнкс.

Теги
УкраинаЛиберияСШАКризис на Украине
Канцлер Германии посетит Киев
На Украине рассчитывают, что Олаф Шольц согласует с ней позиции перед визитом в Россию
Читать полностью