CNN: постпред США при ООН отменила поездку в Либерию из-за ситуации с Украиной

ООН, 13 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд отменила поездку в Либерию, чтобы сфокусироваться на ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд отменила планы возглавить [американскую] делегацию [во время визита] в Либерию на этой неделе для того, чтобы сосредоточиться на ситуации на Украине", - цитирует CNN слова источника, знакомого с планами американского постпреда.

Источники ТАСС во всемирной организации подтверждают эту информацию. В постпредстве США при ООН на запрос ТАСС прокомментировать отмену визита не ответили.

В заявлении, распространенном в воскресенье пресс-службой Белого дома, подтверждается информация о том, что Томас-Гринфилд не входит в состав американской делегации, которая посетит Либерию 14 февраля. Вместо нее делегацию возглавит советник президента США, старший директор по делам Африки Совета национальной безопасности Белого дома Дана Бэнкс.