Глава МВД Ливана запретил проведение конференции бахрейнской оппозиции в Бейруте

БЕЙРУТ, 13 февраля. /ТАСС/. Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави запретил проведение конференции бахрейнской оппозиции в Бейруте, которая должна была состояться в понедельник, 14 февраля, в отеле "Ас-Саха". Об этом сообщил в воскресенье новостной портал Naharnet.

По его информации, глава МВД республики ранее, 11 февраля, не разрешил проводить митинг на окраине Бейрута в поддержку оппозиционных организаций, ведущих борьбу за равноправие шиитов в Королевстве Бахрейн.

В приведенном порталом заявлении Мавлави говорится, что "оба этих мероприятия могли отрицательно сказаться на усилиях, которые предпринимает сейчас правительство Ливана для нормализации отношений со странами - членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива [ССАГПЗ]". По словам министра, ливанские власти взяли на себя обязательство избегать любых враждебных выпадов в адрес сообщества арабских монархий после того, как Кувейт 22 января выступил с примирительной инициативой восстановления доверия между Ливаном и ССАГПЗ.

"На запрещенной конференции в Бейруте могли прозвучать оскорбительные речи в адрес правящих кругов Бахрейна", - отметил Мавлави. Он подчеркнул, что принял решение о запрете мероприятия бахрейнской оппозиции после консультаций с премьер-министром Наджибом Микати.

Между тем газета Al-Akhbar, печатный орган шиитской партии "Хезболлах", подвергла критике решение властей. "Правительство Ливана выслуживается перед Саудовской Аравией и странами Персидского залива, но при этом теряет лицо в глазах собственного народа", - отметило издание.

"Хезболлах", которая признана террористической организацией в странах ССАГПЗ, поддерживает запрещенное в Бахрейне Исламское общество национального согласия ("Аль-Вифак"). В декабре прошлого года МВД Ливана отдало указание о депортации из страны активистов этой антиправительственной бахрейнской группировки, которые не являются гражданами Ливана.

Общество "Аль-Вифак" добивается проведения конституционных реформ в Бахрейне, которые бы закрепили равноправие шиитов, составляющих большинство населения. Его лидером является шейх Али Сальман, приговоренный в 2018 году к пожизненному заключению. 11 декабря члены "Аль-Вифак" провели пресс-конференцию в Бейруте, посвященную нарушениям прав человека на архипелаге. Бахрейнский МИД расценил это мероприятие как враждебный шаг и вмешательство во внутренние дела.

Отзыв послов

Виновником дипломатического скандала между Бейрутом и арабскими странами Персидского залива, который разразился в октябре 2021 года, стал министр информации республики Джордж Кордахи, ушедший 3 декабря в отставку. Он выступил в защиту йеменских мятежников-хуситов, противостоящих, по его словам, несправедливой и бесчеловечной агрессии со стороны Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде назвали реплики Кордахи клеветническими и искажающими позицию королевства в поддержку законного йеменского правительства. Власти Саудовской Аравии, а затем Бахрейна, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов выслали послов Ливана и отозвали своих дипломатов из Бейрута. Кроме того, Эр-Рияд приостановил импорт ливанских овощей и фруктов, что нанесло урон экономике республики.