МИД Литвы рекомендовал гражданам страны покинуть Украину

ВИЛЬНЮС, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье обратилось к гражданам страны с призывом покинуть территорию Украины.

"С учетом вероятности помех в воздушном сообщении с Украиной и того, что воздушный транспорт является основным средством сообщения с этой страной, рекомендуем гражданам Литвы незамедлительно выехать из нее", - говорится в обращении, опубликованном на сайте МИД.

Ведомство попросило продолжающих находиться на Украине литовских граждан безотлагательно зарегистрироваться на сайте консульства, чтобы в случае необходимости получить консульскую и другую помощь. "Дипломатические представительства Литвы на Украине продолжают оказывать все услуги в обычном объеме", - сказано в сообщении.

В субботу МИД балтийской республики рекомендовал литовским гражданам воздержаться от необязательных поездок на Украину.

В воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден сесть в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины. Кроме того, голландская авиакомпания KLM приостановила с субботы полеты на Украину, а также прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины. При этом глава Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук в воскресенье заявил, что украинское воздушное пространство остается открытым. По его словам, в случае изменения ситуации Киев официально уведомит международное сообщество.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.