Канцлер Германии посетит Киев

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц посетит в понедельник Киев, где, как рассчитывает украинское руководство, синхронизирует свои позиции по вопросам безопасности перед поездкой в Москву.

Как заявил ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Киев позитивно оценивает тот факт, что Шольц посетит его страну перед визитом в Москву, намеченным на 15 февраля. "У нас нет каких-то слишком завышенных ожиданий, но это будет первый длительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины [Владимиром Зеленским], где они действительно синхронизируют свои позиции, с которыми канцлер поедет в Москву", - отметил министр.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, посетивший на прошлой неделе Берлин для участия в переговорах политсоветников лидеров стран нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция), в свою очередь выразил надежду, что Зеленский и Шольц окончательно согласуют экономические вопросы, которые в Берлине обсуждала параллельно со встречей советников "нормандской четверки" "мощная украинская делегация во главе с первым вице-премьером - министром экономики Юлией Свириденко".

Первому визиту на Украину Шольца предшествовала поездка в Киев главы МИД ФРГ Анналены Бербок 7-8 февраля. На Украине она провела встречу с Кулебой, посетила Донбасс, а 12 февраля главы МИД по телефону обсудили ситуацию с безопасностью и предстоящий визит канцлера ФРГ. Интенсивные двусторонние контакты украинские эксперты считают свидетельством того, что Берлин намерен активизировать усилия по урегулированию кризиса на Украине.

Спорные темы между Киевом и Берлином

Как считают украинские эксперты, визит станет для Шольца непростым в свете разногласий с Киевом по ряду вопросов. Власти Германии, в частности, выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и Шольц, и Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы.

Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей". Отклоняя требования украинской стороны о поставках летального вооружения, Берлин указывал на то, что поддерживает Киев в других сферах, в частности в гуманитарной и политической. Так, ФРГ является, наряду с США, одним из главных доноров Украины по объемам средств, выделенных за последние годы в двустороннем порядке на гуманитарные и энергетические проекты, в том числе на борьбу с коронавирусом.

Несмотря на такую поддержку, Киев считает, что ФРГ должна продать ей оружие для защиты собственной территории в силу "исторической ответственности" за преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Посол Украины в Берлине Андрей Мельник в ультимативной форме даже пригрозил Германии "серьезными последствиями для двусторонних отношений", если этого не произойдет. Но Германия не поставляет оружие странам, на территории которых происходят конфликты, и это прописано в коалиционном соглашении - документе, который лег в основу работы действующего правительства. Исключением является Израиль, которому ФРГ продавала даже подводные лодки. Пока Берлин согласился передать Киеву лишь 5 тыс. защитных касок. Как ожидается, во время визита Шольца власти Украины намерены потребовать большего.

У Киева есть также претензии к Берлину и по "Северному потоку - 2". Власти Германии в коалиционном соглашении прописали, что к газопроводам должно применяться европейское законодательство. Проверку на соответствие этим нормам проводит независимый регулятор - Федеральное сетевое агентство, за которым остается последнее слово в деле ввода проекта в эксплуатацию. На Украине выступают против запуска трубопровода и требуют власти ФРГ остановить проект. Однако Шольц, говоря о возможных санкциях против России, почти никогда напрямую не упоминает "Северный поток - 2", за что его критикуют в том числе и в Германии. Канцлер, однако, лишь заявляет, что Берлин рассматривает "все варианты санкционных мер".