Дипотношениям России и Украины исполнилось 30 лет

Государственный переворот, совершенный на Украине в феврале 2014 года при поддержке западных кураторов, в первую очередь США, привел к смене власти и перевернул страницу украинско-российских отношений. 23 февраля Россия отозвала своего посла Михаила Зурабова из Киева. В марте, после воссоединения Крыма с Россией, отозвала своего посла из Москвы и Украина.

На тот момент соседи активно развивали и торгово-экономические отношения, которые достигали высоких показателей, в частности в 2000-е годы. Так, по итогам 2004 года взаимный товарооборот составлял $18 млрд, превысив более чем вдвое показатели 1999 года. А родственные связи населения обеих страны были и остаются тесно переплетенными.

С 1992 года, в течение первых двух десятилетий, Россия и Украина активно развивали двустороннее сотрудничество и взаимодействовали в духе добрососедства. Между странами был установлен пограничный и таможенный контроль, произошел раздел Черноморского флота, урегулировано военно-техническое сотрудничество. А в 1997 году стороны подписали договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной".

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Дипломатические отношения между Россией и Украиной были установлены 30 лет назад - 14 февраля 1992 года. Плотное сотрудничество двух нынешних соседей, которые до этого были единой страной, за минувшие три десятилетия от активного взаимодействия дошло до глубокого кризиса.

Новые власти Украины под диктовку Запада резко сменили курс в отношении России, обвинив ее в якобы совершенной аннексии Крыма и мифическом вмешательстве в события в Донбассе. Новые власти назвали Россию "страной-агрессором" и начали проводить активную антироссийскую политику на всех уровнях.

В стране с тех пор периодически вводятся санкции против российских компаний и физических лиц, создаются черные списки деятелей культуры РФ. На Украине ограничено обучение школьников русскому языку, под запрет попадают российские книги, фильмы, сотни улиц и десятки городов были переименованы в связи с проводимой политикой декоммунизации.

Киев также прервал прямое авиационное и железнодорожное сообщение с РФ. В стране, особенно в последние два года, закрываются оппозиционные СМИ, которых власти обвиняют в якобы имеющей место "ретрансляции российских нарративов", а в отношении украинских политиков, ратующих за восстановление былых связей с РФ, заводятся уголовные дела.

С 2014 года Украина активно выходит из договоров в рамках СНГ, а с 1 апреля 2019 года, согласно принятому ранее решению Верховной рады, было прекращено действие договора о дружбе с РФ

Дипотношения сохраняются

Несмотря на откровенно антироссийскую политику Киева, дипломатические отношения между Россией и Украиной сохраняются на уровне временных поверенных. Продолжает работать посольство РФ в Киеве, а также генеральные консульства в Харькове, Одессе и Львове. У Украины есть посольство в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

О нецелесообразности разрыва дипломатических отношений, несмотря на призывы радикалов, периодически заявляет именно Киев. По словам нынешнего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году, а теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу". Он считает, что пользы от разрыва дипотношений с РФ не будет. И хотя конкретных аргументов глава МИД не приводит, известно, что в России находятся несколько миллионов трудовых мигрантов с Украины.

Россия, как бы ни препятствовали этому украинские националистически настроенные круги, по-прежнему остается и одним из главных торговых партнеров Украины. Товарооборот между странами в 2021 году составил $10,1 млрд.

"Это показывает, что, несмотря на кризис между странами, мы остаемся друг для друга критически важными", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник. По его мнению, сейчас российско-украинские отношения находятся на самой низкой точке развития, но их нельзя считать прерванными или разрушенными. "Главное, что страны сохранили, - это огромный потенциал для восстановления отношений, - уверен эксперт. - Украина и Россия остаются тесно связанными друг с другом в части безопасности, культуры, политики. И любое негативное или позитивное событие на территориях наших стран обязательно отдается эхом у соседа. Как в коммунальной квартире - комнаты вроде бы отдельные, но квартира одна".

Тезис об "одной квартире" прозвучал из и уст нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. "Мы соседи и живем в этой "квартире", и никто переселяться не будет", - признал он. Однако сроки возможного восстановления отношений с Россией он свел к вопросу Крыма, сказав, что "без возвращения полуострова не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться".

Не без потенциала

"Украинско-российские дипотношения за 30 лет прошли огромную дорогу - от совместного решения по роспуску Советского Союза, совместного планирования будущего, создания СНГ до неузнавания и отрицания друг друга, а также национальных интересов друг друга, что мы сегодня наблюдаем", - отметил Бортник. По его мнению, эта 30-летняя история демонстрирует необходимость формирования новых отношений, которые были бы наполнены "экономическим смыслом, смыслами безопасности, общими целями, интересами и проектами на постсоветском пространстве".

Он считает, что именно 2014 год стал точкой отсчета для формирования новой стадии развития межгосударственного сотрудничества. "Ситуация 2014 года показывает, что нам необходимо переосмысливать наши отношения - старые семейные отношения, где мало писаных правил и много неписаных, которые уже не всегда работают в современном мире. Сейчас уже мало апеллировать к прошлому, необходима консенсусная модель будущего", - полагает политолог. В то же время он признал, что сейчас такой модели нет, и этот факт порождает новые кризисы.

Сегодня Россия остается открытой для Украины, и в Москве полагают, что первый шаг к восстановлению сотрудничества за Киевом. "В настоящее время российско-украинские отношения находятся в глубоком кризисе", но это случилось не по вине Москвы, и "Россия, как неоднократно заявлялось на различных уровнях, открыта для диалога касательно восстановления полноформатных связей", заявил в беседе с корреспондентом ТАСС временный поверенный в делах РФ на Украине Александр Лукашик. "Мяч на стороне Украины", - подчеркнул он.