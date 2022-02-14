Дипотношениям России и Украины исполнилось 30 лет

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Дипломатические отношения между Россией и Украиной были установлены 30 лет назад - 14 февраля 1992 года. Плотное сотрудничество двух нынешних соседей, которые до этого были единой страной, за минувшие три десятилетия от активного взаимодействия дошло до глубокого кризиса.
Многообещающее начало
С 1992 года, в течение первых двух десятилетий, Россия и Украина активно развивали двустороннее сотрудничество и взаимодействовали в духе добрососедства. Между странами был установлен пограничный и таможенный контроль, произошел раздел Черноморского флота, урегулировано военно-техническое сотрудничество. А в 1997 году стороны подписали договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной".
На тот момент соседи активно развивали и торгово-экономические отношения, которые достигали высоких показателей, в частности в 2000-е годы. Так, по итогам 2004 года взаимный товарооборот составлял $18 млрд, превысив более чем вдвое показатели 1999 года. А родственные связи населения обеих страны были и остаются тесно переплетенными.
Госпереворот и курс на "анти-Россию"
Государственный переворот, совершенный на Украине в феврале 2014 года при поддержке западных кураторов, в первую очередь США, привел к смене власти и перевернул страницу украинско-российских отношений. 23 февраля Россия отозвала своего посла Михаила Зурабова из Киева. В марте, после воссоединения Крыма с Россией, отозвала своего посла из Москвы и Украина.
Новые власти Украины под диктовку Запада резко сменили курс в отношении России, обвинив ее в якобы совершенной аннексии Крыма и мифическом вмешательстве в события в Донбассе. Новые власти назвали Россию "страной-агрессором" и начали проводить активную антироссийскую политику на всех уровнях.
В стране с тех пор периодически вводятся санкции против российских компаний и физических лиц, создаются черные списки деятелей культуры РФ. На Украине ограничено обучение школьников русскому языку, под запрет попадают российские книги, фильмы, сотни улиц и десятки городов были переименованы в связи с проводимой политикой декоммунизации.
Киев также прервал прямое авиационное и железнодорожное сообщение с РФ. В стране, особенно в последние два года, закрываются оппозиционные СМИ, которых власти обвиняют в якобы имеющей место "ретрансляции российских нарративов", а в отношении украинских политиков, ратующих за восстановление былых связей с РФ, заводятся уголовные дела.
С 2014 года Украина активно выходит из договоров в рамках СНГ, а с 1 апреля 2019 года, согласно принятому ранее решению Верховной рады, было прекращено действие договора о дружбе с РФ
Дипотношения сохраняются
Несмотря на откровенно антироссийскую политику Киева, дипломатические отношения между Россией и Украиной сохраняются на уровне временных поверенных. Продолжает работать посольство РФ в Киеве, а также генеральные консульства в Харькове, Одессе и Львове. У Украины есть посольство в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
О нецелесообразности разрыва дипломатических отношений, несмотря на призывы радикалов, периодически заявляет именно Киев. По словам нынешнего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году, а теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу". Он считает, что пользы от разрыва дипотношений с РФ не будет. И хотя конкретных аргументов глава МИД не приводит, известно, что в России находятся несколько миллионов трудовых мигрантов с Украины.
Россия, как бы ни препятствовали этому украинские националистически настроенные круги, по-прежнему остается и одним из главных торговых партнеров Украины. Товарооборот между странами в 2021 году составил $10,1 млрд.
"Это показывает, что, несмотря на кризис между странами, мы остаемся друг для друга критически важными", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института политики Руслан Бортник. По его мнению, сейчас российско-украинские отношения находятся на самой низкой точке развития, но их нельзя считать прерванными или разрушенными. "Главное, что страны сохранили, - это огромный потенциал для восстановления отношений, - уверен эксперт. - Украина и Россия остаются тесно связанными друг с другом в части безопасности, культуры, политики. И любое негативное или позитивное событие на территориях наших стран обязательно отдается эхом у соседа. Как в коммунальной квартире - комнаты вроде бы отдельные, но квартира одна".
Тезис об "одной квартире" прозвучал из и уст нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. "Мы соседи и живем в этой "квартире", и никто переселяться не будет", - признал он. Однако сроки возможного восстановления отношений с Россией он свел к вопросу Крыма, сказав, что "без возвращения полуострова не будет единения и возможности нормально, откровенно, дружно общаться".
Не без потенциала
"Украинско-российские дипотношения за 30 лет прошли огромную дорогу - от совместного решения по роспуску Советского Союза, совместного планирования будущего, создания СНГ до неузнавания и отрицания друг друга, а также национальных интересов друг друга, что мы сегодня наблюдаем", - отметил Бортник. По его мнению, эта 30-летняя история демонстрирует необходимость формирования новых отношений, которые были бы наполнены "экономическим смыслом, смыслами безопасности, общими целями, интересами и проектами на постсоветском пространстве".
Он считает, что именно 2014 год стал точкой отсчета для формирования новой стадии развития межгосударственного сотрудничества. "Ситуация 2014 года показывает, что нам необходимо переосмысливать наши отношения - старые семейные отношения, где мало писаных правил и много неписаных, которые уже не всегда работают в современном мире. Сейчас уже мало апеллировать к прошлому, необходима консенсусная модель будущего", - полагает политолог. В то же время он признал, что сейчас такой модели нет, и этот факт порождает новые кризисы.
Сегодня Россия остается открытой для Украины, и в Москве полагают, что первый шаг к восстановлению сотрудничества за Киевом. "В настоящее время российско-украинские отношения находятся в глубоком кризисе", но это случилось не по вине Москвы, и "Россия, как неоднократно заявлялось на различных уровнях, открыта для диалога касательно восстановления полноформатных связей", заявил в беседе с корреспондентом ТАСС временный поверенный в делах РФ на Украине Александр Лукашик. "Мяч на стороне Украины", - подчеркнул он.