CBS: США намерены вывезти всех своих служащих из Киева в течение двух суток

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Власти США намерены принять меры для того, чтобы все американские служащие, которые в настоящее время находятся в Киеве, в течение 24-48 часов уехали. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter телекомпания CBS.

По сведениям ее источников, "администрация [американского президента Джо] Байдена готовится к выводу всех служащих США из Киева в течение следующих 24-48 часов". Телекомпания не уточняет, сотрудники каких именно ведомств имеются в виду. Кроме того, не поясняется, означает ли это, что они покинут Украину.

Украинское издание "Европейская правда" сообщило ранее в воскресенье со ссылкой на источник, что временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин и другие американские дипломаты переезжают из Киева во Львов.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее в этот же день заявил в эфире телеканала CNN, что американские власти готовы в случае необходимости распорядиться, чтобы все сотрудники американского посольства в Киеве уехали.

Ранее Госдепартамент США "в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России" дал распоряжение большинству своих дипломатов в Киеве покинуть территорию Украины. Как пояснил в субботу представитель администрации США высокого ранга, эвакуация большей части сотрудников посольства не означает приостановку его работы или закрытие. Чиновник подчеркнул, что посольство США в Киеве приостанавливает предоставление большинства консульских услуг, при этом США "будут предоставлять ограниченный объем экстренных консульских услуг из Львова".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.