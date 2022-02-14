Эпоха Аркадага. 15 лет Бердымухамедова у власти в Туркмении

Ровно 15 лет исполняется с тех пор, как Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркмении. Хотя формально он пришел к власти чуть раньше - сразу после смерти Сапармурата Ниязова в декабре 2006 года, - в должность главы государства он вступил 14 февраля 2007 года после всенародных выборов. Всего лишь третьих в истории страны и вторых - за период независимости.
В Туркмении Бердымухамедова называют Аркадаг. В переводе с туркменского это значит "покровитель". Такой титул он получил уже через 3,5 года после избрания президентом.
А несколько дней назад - 11 февраля - президент, вероятно, неожиданно для многих, на заседании верхней палаты парламента заявил, что пора дать дорогу молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года по лунному летоисчислению), а сейчас принял "непростое решение". Правда, тут же успокоил соотечественников, заверив, что "и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны".
Уже на следующий день ЦИК республики объявил о проведении внеочередных президентских выборов 12 марта. И судя по всему, Гурбангулы Бердымухамедов не планирует идти на четвертый срок.
Эпоха с Аркадагом
В декабре председатель Меджлиса (нижняя палата парламента Туркмении) Гульшат Маммедова сообщила, что 2022 год пройдет в стране под девизом "Эпоха народа с Аркадагом". Такое решение было принято "на основе поступивших многочисленных предложений от народа", а сам девиз - это "дань высокого уважения к герою-президенту, основавшему счастливую эпоху и ведущему народ и Отечество к новым достижениям".
Но сама эпоха Аркадага началась намного раньше, когда на президентских выборах 2007 года за него проголосовали 89,23% избирателей. Такую почти единогласную поддержку Бердымухамедову выражали еще дважды: на выборах в 2012 году (97,14%) и в 2017 году (97,69%). В последний раз его избрали уже на семь лет: столько теперь составляет президентский срок в Туркмении после поправок, внесенных в конституцию в 2013 году.
Сменив Ниязова на посту президента, Бердымухамедов принял некоторые меры по смягчению внутренней политики. В республике возобновили свою деятельность Академия наук, аспирантура и докторантура. Был отменен запрет на оперу, балет и цирк, а также снят неофициальный запрет на доступ в интернет. При Аркадаге отменили туркменский календарь, введенный при Ниязове, и возвратили григорианский, а также привычные названия дней недели.
За годы правления Бердымухамедова выросли экономические показатели республики. Так, в 2006 году ВВП Туркмении составлял $10,28 млрд, а в 2012 году этот показатель достиг $35,16 млрд. Последние данные также демонстрируют положительную динамику: по итогам 2020 года ВВП страны вырос на 5,9%, а в 2021 году - на 6,2%. В 2020 году Туркмения обрела статус наблюдателя во Всемирной торговой организации. На сегодняшний день республика имеет внешнеторговые отношения с более чем 100 странами мира. Ее внешнеторговый оборот увеличился в 2021 году на 20,5% по сравнению с прошлым годом и составил $15,1 млрд.
В сентябре 2019 года Бердымухамедов инициировал переход к двухпалатной системе парламента и объединению Халк маслахаты (Народного совета, представительного органа) и Меджлиса (законодательного органа) в единую систему органов представительной и законодательной власти. Меджлис теперь играет роль нижней палаты, а Халк маслахаты - верхней палаты парламента. Ранее Народный совет являлся высшим представительным органом, куда входили президент, депутаты парламента, народные представители, члены правительства, главы областей, этрапов (районов) и городов, руководители судебных органов и другие. В 2021 году Бердымухамедов возглавил Халк маслахаты и намерен в дальнейшем сохранить этот - второй по значимости в государстве - пост.
Взгляды на власть
Главный принцип политики президента, по его словам, - "Государство для человека". Как отмечал сам Бердымухамедов, для него власть - это прежде всего высочайшая ответственность. "Я считаю, что находиться у власти, быть покорным слугой народа, служить верой и правдой своей Отчизне - это большая честь <...>. Есть классическое определение: "Власть - это полномочия и ресурсы для принятия решений и претворения их в жизнь". Определение правильное, но без наличия ответственности оно представляет собой лишь техническую констатацию. И только ответственность придает этой формуле смысл, ценность и жизненную мотивацию", - рассказывал он в октябре 2021 года в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
По мнению Бердымухамедова, именно осознание личной ответственности уберегает руководителя от скоропалительных решений и побуждает просчитывать их последствия. "Ведь за каждым из них стоят люди - с их заботами, проблемами, надеждами. Этим я и руководствуюсь, находясь на посту президента. Использовать власть на благо людей и своей страны - вот в чем, я считаю, и заключается моя главная определяющая цель", - отмечает он.
Предметом гордости глава республики считает народ, экономические успехи страны и статус постоянного нейтралитета внешней политики Туркмении.
Разносторонняя личность
Деятельность Бердымухамедова не ограничивается политикой, он также известен своим творчеством. Президент Туркмении пишет книги, стихотворения и песни. По случаю Нового 2022 года он написал стихотворение "Край родной, Туркменистан!" В нем есть следующие строки: "Как у любящего сердца есть сиянье золотое, так едины от рожденья мы с тобой, Туркменистан!" Иногда президент исполняет музыкальные композиции, к которым он сам пишет слова, а музыку - его внук Керимгулы.
Также Бердымухамедов составил многотомный справочник "Лекарственные растения Туркменистана", в котором содержатся не только описания трав, но и правила их сбора и способы приготовления лечебных настоев. Он выпустил книгу, посвященную туркменскому ковроткачеству ("Живая легенда"), писал об особенностях национальной кухни и национальном достоянии республики - собаках породы алабай.
Бердымухамедов отмечал, что алабай "будет с гордостью охранять своего хозяина и все, что его окружает: дом, родственников и, главное, детей". В 2017 году Бердымухамедов подарил президенту РФ Владимиру Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный. А в 2020 году в Ашхабаде по инициативе президента был установлен монумент "Туркменский алабай", в знак "уважения и почтения к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных".
Бердымухамедов занимается конным спортом, карате, спортивной стрельбой и велоспортом. В 1972 году он стал чемпионом Ашхабада по классической борьбе, а в следующем году - чемпионом республики по стрельбе. Кроме того, президент обладает черным поясом 7-й степени по тхэквондо. В интервью Гусману, Бердымухамедов делился, что именно спорт помогает ему выдерживать жесткий рабочий график и проверять свое умение молниеносно принимать решения.
Ахалтекинские скакуны
Важным источником вдохновения Бердымухамедова служат ахалтекинские скакуны. Они считаются национальным достоянием Туркмении, а власти уделяют особое внимание развитию коневодческой отрасли и конного спорта.
В 2015 году в Ашхабаде был открыт 21-метровый конный монумент "Аркадаг", изображающий Бердымухамедова верхом на ахалтекинском скакуне. Он выполнен из бронзы и покрыт сусальным золотом в 24 карата.
Бердымухамедов также неоднократно принимал участие в скачках. Национальный день туркменского скакуна отмечается в республике в последнее воскресенье апреля. В 2013 году президент занял первое место в праздничных скачках и выиграл $11,05 млн, которые передал на развитие коневодства. Позднее в интернете распространилось видео падения Бердымухамедова с лошади после пересечения финишной черты, что многие считают дурной приметой. Но в апреле 2017 года президент снова пришел первым на скачках.