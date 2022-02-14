Эпоха Аркадага. 15 лет Бердымухамедова у власти в Туркмении

Ровно 15 лет исполняется с тех пор, как Гурбангулы Бердымухамедов стал президентом Туркмении. Хотя формально он пришел к власти чуть раньше - сразу после смерти Сапармурата Ниязова в декабре 2006 года, - в должность главы государства он вступил 14 февраля 2007 года после всенародных выборов. Всего лишь третьих в истории страны и вторых - за период независимости.

В Туркмении Бердымухамедова называют Аркадаг. В переводе с туркменского это значит "покровитель". Такой титул он получил уже через 3,5 года после избрания президентом.

А несколько дней назад - 11 февраля - президент, вероятно, неожиданно для многих, на заседании верхней палаты парламента заявил, что пора дать дорогу молодым. Он подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка Мухаммеда (63 года по лунному летоисчислению), а сейчас принял "непростое решение". Правда, тут же успокоил соотечественников, заверив, что "и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны".

Уже на следующий день ЦИК республики объявил о проведении внеочередных президентских выборов 12 марта. И судя по всему, Гурбангулы Бердымухамедов не планирует идти на четвертый срок.

Эпоха с Аркадагом

В декабре председатель Меджлиса (нижняя палата парламента Туркмении) Гульшат Маммедова сообщила, что 2022 год пройдет в стране под девизом "Эпоха народа с Аркадагом". Такое решение было принято "на основе поступивших многочисленных предложений от народа", а сам девиз - это "дань высокого уважения к герою-президенту, основавшему счастливую эпоху и ведущему народ и Отечество к новым достижениям".

Но сама эпоха Аркадага началась намного раньше, когда на президентских выборах 2007 года за него проголосовали 89,23% избирателей. Такую почти единогласную поддержку Бердымухамедову выражали еще дважды: на выборах в 2012 году (97,14%) и в 2017 году (97,69%). В последний раз его избрали уже на семь лет: столько теперь составляет президентский срок в Туркмении после поправок, внесенных в конституцию в 2013 году.

Сменив Ниязова на посту президента, Бердымухамедов принял некоторые меры по смягчению внутренней политики. В республике возобновили свою деятельность Академия наук, аспирантура и докторантура. Был отменен запрет на оперу, балет и цирк, а также снят неофициальный запрет на доступ в интернет. При Аркадаге отменили туркменский календарь, введенный при Ниязове, и возвратили григорианский, а также привычные названия дней недели.

За годы правления Бердымухамедова выросли экономические показатели республики. Так, в 2006 году ВВП Туркмении составлял $10,28 млрд, а в 2012 году этот показатель достиг $35,16 млрд. Последние данные также демонстрируют положительную динамику: по итогам 2020 года ВВП страны вырос на 5,9%, а в 2021 году - на 6,2%. В 2020 году Туркмения обрела статус наблюдателя во Всемирной торговой организации. На сегодняшний день республика имеет внешнеторговые отношения с более чем 100 странами мира. Ее внешнеторговый оборот увеличился в 2021 году на 20,5% по сравнению с прошлым годом и составил $15,1 млрд.

В сентябре 2019 года Бердымухамедов инициировал переход к двухпалатной системе парламента и объединению Халк маслахаты (Народного совета, представительного органа) и Меджлиса (законодательного органа) в единую систему органов представительной и законодательной власти. Меджлис теперь играет роль нижней палаты, а Халк маслахаты - верхней палаты парламента. Ранее Народный совет являлся высшим представительным органом, куда входили президент, депутаты парламента, народные представители, члены правительства, главы областей, этрапов (районов) и городов, руководители судебных органов и другие. В 2021 году Бердымухамедов возглавил Халк маслахаты и намерен в дальнейшем сохранить этот - второй по значимости в государстве - пост.

Взгляды на власть

Главный принцип политики президента, по его словам, - "Государство для человека". Как отмечал сам Бердымухамедов, для него власть - это прежде всего высочайшая ответственность. "Я считаю, что находиться у власти, быть покорным слугой народа, служить верой и правдой своей Отчизне - это большая честь <...>. Есть классическое определение: "Власть - это полномочия и ресурсы для принятия решений и претворения их в жизнь". Определение правильное, но без наличия ответственности оно представляет собой лишь техническую констатацию. И только ответственность придает этой формуле смысл, ценность и жизненную мотивацию", - рассказывал он в октябре 2021 года в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.