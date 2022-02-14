Премьер-министр Пакистана заявил, что в Афганистане нет альтернативы власти талибов

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Альтернативы власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане сейчас нет, и у мира нет другого выбора, кроме взаимодействия с талибами. Об этом в интервью телеканалу CNN в воскресенье заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"В Афганистане сейчас нет альтернативы власти талибов, и всему миру следует взаимодействовать с ними в целях создания инклюзивного правительства и обеспечения прав человека, - сказал глава пакистанского кабмина. - В случае сохранения санкций против Афганистана эта страна может погрузиться в хаос и в ней возникнет гуманитарный кризис".

По словам Хана, из-за нестабильности в Афганистане Пакистан столкнулся с проблемой афганских беженцев и ростом терроризма. "До 2021 года на пакистанской территории находились 3 млн афганских беженцев. Когда в прошлом году талибы захватили Кабул, в Пакистан хлынул новый поток беженцев и почти 250 тыс. афганцев перебрались в нашу страну. Среди них были террористы", - подчеркнул он.

По его мнению, политика США в Афганистане привела к росту терроризма и жертвам среди гражданского населения, вызванным атаками беспилотников. "После того как Пакистан присоединился к войне США с терроризмом, у нас в стране в результате террористических атак погибли 80 тыс. человек. По мере продолжения этой войны активизация террористов становилась все большей, - отметил премьер-министр. - США ушли из Афганистана, но террористические вылазки в этой стране продолжаются, хотя их стало намного меньше".

По мнению Хана, "США признают власть талибов в Афганистане рано или поздно". "Это будет способствовать стабильности в Афганистане, что отвечает всеобщим интересам, а также обеспечит стабильность и мир в Пакистане", - указал он.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 7 сентября представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил состав временного афганского правительства, куда вошли только члены движения. В Афганистане происходит стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы, финансовая активность в стране резко снизилась.