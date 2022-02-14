СМИ: глава МИД Италии может посетить Москву и Киев на этой неделе

РИМ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на этой неделе может посетить Москву и Киев в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом в понедельник сообщила газета La Stampa.

Как пишет в свою очередь газета Corriere della Sera, если на встрече министров обороны стран НАТО 16-17 февраля будет принято решение об усилении присутствия альянса в Восточной Европе, в Болгарию, Венгрию, Словакию и Румынию могут отправиться до 2 тыс. итальянских военных. Однако новая военная миссия, подчеркивает издание, должна быть санкционирована парламентом республики. Кроме того, потребуется разрешение от принимающих стран.

В настоящий момент около 250 итальянских военных служат в батальоне НАТО в Латвии под канадским командованием, напоминает газета.

Ранее в МИД Италии рекомендовали всем итальянцам покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.