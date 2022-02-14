МИД Украины указал послу в Великобритании, что стремление в НАТО закреплено в конституции

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Стремление Украины в НАТО закреплено в ее конституции, и ни одно решение не может быть принято вопреки ее нормам, заявил пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко, комментируя слова посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев готов отказаться от членства в альянсе ради сохранения мира.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов. В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс", - сказал Николенко изданию "Сегодня".

Он также подчеркнул, что поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной задачей Киева, но "при этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины".

