МИД КНР: Китай следит за ситуацией на Украине, посольство работает в штатном режиме

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Китайские власти внимательно следят за ситуацией на Украине, дипломатическая миссия КНР в этой стране работает в обычном режиме. С таким заявлением выступил в понедельник официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

"Мы внимательно следим за ситуацией на Украине, наше посольство и консульства работают в нормальном режиме", - сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос ТАСС, собирается ли внешнеполитическая миссия КНР эвакуировать своих дипломатов по примеру США.

По словам китайского дипломата, МИД Китая поддерживает тесные контакты с посольством КНР в Киеве. Ван Вэньбинь также пообещал, что в случае необходимости Пекин предоставит своим гражданам всю необходимую помощь.

Также в МИД заявили, что не нужно нагнетать ситуацию на Украине, проблему следует решать в соответствии с минскими соглашениями.

Ранее дипмиссия Китая в Киеве опубликовала заявление, посоветовав проживающим на Украине китайцам следить за развитием ситуации в стране.

Как сообщила в воскресенье телекомпания CBS, власти Соединенных Штатов примут меры, чтобы все американские служащие, находящиеся в Киеве, покинули город в течение 48 часов. Телекомпания не уточняет, сотрудники каких именно ведомств имеются в виду. В тот же день украинское издание "Европейская правда" проинформировало, что американские дипломаты, включая временную поверенную в делах США на Украине Кристину Квин, переезжают из Киева во Львов.