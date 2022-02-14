В МИД Ирана создали специальный штаб для отслеживания ситуации на Украине

ТЕГЕРАН, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Ирана внимательно следит за ситуацией на Украине, для этих целей в ведомстве создан специальный штаб. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде.

"В министерстве иностранных дел создан штаб для отслеживания ситуации на Украине с различных сторон. МИД внимательно следит за ситуацией", - заявил он. Дипломат добавил, что ведомство "находится в контакте с иранцами, проживающими на Украине, на сайте МИД размещено предупреждение о поездках в эту страну".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.