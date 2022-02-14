Эрдоган в ходе визита в ОАЭ намерен обсудить напряженность между РФ и Украиной

АНКАРА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник о намерении в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудить напряженность между РФ и Украиной и какие шаги могут быть предприняты для ее снижения.

"Кризис между Украиной и Россией является самой важной темой с точки зрения развития событий в нашем регионе. В ходе визита мы намерены обсудить не только отношения между Турцией и ОАЭ, но также события в регионе. Мы также будем говорить о том, какие шаги мы можем предпринять", - заявил турецкий президент на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в ОАЭ. Трансляцию вел телеканал TRT.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.